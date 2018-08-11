В Индии по меньшей мере 34 человека погибло в результате наводнений
Из зоны стихийного бедствия эвакуировали 31 тыс. человек.
Из-за наводнений в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 34 человека.
В Индии 20 человек погибли из-за проливных дождей
Об этом сообщает Reuters. "Чиновники в субботу сообщили, что больше половины из 14 районов индийского штата Керала объявили состояние повышенной готовности, так как количество погибших от одного из самых страшных наводнений в южной стране возросло до 34 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что из-за наводнения эвакуировали более 31 тыс. человек, вода уничтожила тысячи гектар урожая.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +13°
-
Днепр+27°... +15°
-
Донецк+27°... +12°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+29°... +14°
-
Ивано-Франковск+30°... +17°
-
Киев+28°... +15°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+27°... +14°
-
Луцк+30°... +17°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+30°... +17°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+28°... +14°
-
Ровно+31°... +16°
-
Симферополь+26°... +12°
-
Сумы+28°... +13°
-
Тернополь+29°... +16°
-
Харьков+28°... +15°
-
Херсон+30°... +14°
-
Хмельницкий+28°... +16°
-
Черкассы+26°... +13°
-
Чернигов+28°... +13°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 86 %
Давление: 751 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 06:19
Закат 20:10
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей