В Индии по меньшей мере 34 человека погибло в результате наводнений

18:27, 11 августа 2018
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Из зоны стихийного бедствия эвакуировали 31 тыс. человек.

Наводнение в Индии \ REUTERS
Наводнение в Индии \ REUTERS

Из-за наводнений в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 34 человека.

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Об этом сообщает Reuters. "Чиновники в субботу сообщили, что больше половины из 14 районов индийского штата Керала объявили состояние повышенной готовности, так как количество погибших от одного из самых страшных наводнений в южной стране возросло до 34 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за наводнения эвакуировали более 31 тыс. человек, вода уничтожила тысячи гектар урожая.

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