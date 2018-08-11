Грозы, ливни и град: на западе Украины объявили штормовое предупреждение (карта)
В Киеве без осадков, температура воздуха днем 27-29 градусов.
В субботу, 11 августа, в западных областях Украины во второй половине дня и ночью 12 августа ожидается резкое ухудшение погодных условий.
"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 11 августа и ночью 12 августа в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, пишет Главред.
Отмечается, что на выходных на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) возможен подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.
"Из-за сильных ливней вечером 11 августа возможно формирование значительного местного и склонного стока", - подчеркнули спасатели.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В то же время на большей части территории Украины в субботу ожидается сухая и теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.
В центральных областях осадков не предвидится, дневная температура 26-30 градусов. На севере страны сухо, температура воздуха днем +25...+29 градусов. На юге также без осадков, днем воздух прогреется до 27-29 градусов с отметкой "плюс".
В Киеве в этот день без осадков, температура воздуха днем 27-29 градусов.
Напомним, ранее синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара.
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