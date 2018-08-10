Лесные пожары в Калифорнии не удастся потушить до сентября

16:09, 10 августа 2018
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Борьбу с огнем ведут свыше 14 тысяч пожарных.

Пожары в Калифорнии не удастся потушить до конца августа / REUTERS
Пожары в Калифорнии не удастся потушить до конца августа / REUTERS

Лесные пожары, которые бушуют на севере американского штата Калифорния, не удастся потушить до сентября.

Огненный смерч прошелся по английскому графству Дербишир (видео)

Сейчас борьбу с огнем ведут свыше 14 тысяч пожарных. Из зон, охваченных стихией, эвакуированы десятки тысяч человек, передает Euronews.

Нынешние пожары стали крупнейшими в истории Калифорнии, самый большой очаг на юге получил устрашающие название - "Святой огонь".

Напомним, в результате лесных пожаров, которые бушуют на юге Португалии, пострадали 36 человек.

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