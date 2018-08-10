Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

15:08, 10 августа 2018
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Пожарная опасность продержится до начала следующей недели.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня без осадков, температура до +31° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-13 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, на выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

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