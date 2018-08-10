В Индии 20 человек погибли из-за проливных дождей

Пострадал штат Керала.

Юг Индии пострадал от наводнения / REUTERS

Не менее 20 человек погибли из-за проливных дождей в индийском штате Керала. Жертвы были зафиксированы в районах Идукки, Малаппурам, Кожикоде и Ваянад.

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11 человек погибли в районе Идукки, шесть в Малаппураме, двое в Кожикоде и один в Ваянаде, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Активная фаза юго-западного муссона за последние 24 часа привела к сильным осадкам, вызвав оползни в пострадавших районах.

Напомним, из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек.