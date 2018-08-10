В Индии 20 человек погибли из-за проливных дождей
Пострадал штат Керала.
Не менее 20 человек погибли из-за проливных дождей в индийском штате Керала. Жертвы были зафиксированы в районах Идукки, Малаппурам, Кожикоде и Ваянад.
На северо-западе Италии из-за схода оползня эвакуировали около 200 человек
11 человек погибли в районе Идукки, шесть в Малаппураме, двое в Кожикоде и один в Ваянаде, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Активная фаза юго-западного муссона за последние 24 часа привела к сильным осадкам, вызвав оползни в пострадавших районах.
Напомним, из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+27°... +13°
-
Донецк+27°... +11°
-
Житомир+26°... +13°
-
Запорожье+28°... +14°
-
Ивано-Франковск+30°... +13°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+27°... +12°
-
Луганск+25°... +11°
-
Луцк+30°... +17°
-
Львов+29°... +16°
-
Николаев+29°... +15°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+26°... +13°
-
Ровно+30°... +16°
-
Симферополь+27°... +14°
-
Сумы+26°... +11°
-
Тернополь+28°... +14°
-
Харьков+27°... +14°
-
Херсон+30°... +15°
-
Хмельницкий+28°... +13°
-
Черкассы+26°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+28°... +14°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 72 %
Давление: 752 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 7 %
Восход: 06:18
Закат 20:11
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей