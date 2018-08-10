Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Теплее всего будет на юге.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +28°. В воскресенье облачно с прояснениями, +15°...+28°.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, температура до +31° (карта)

Во Львове завтра солнечно, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +13°…+24°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +27°, переменная облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, солнечно.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+28°. В воскресенье до +25°, пройдет дождь с грозой.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +17°...+32°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +17°...+30°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 11 августа / УНИАН

Прогноз на 12 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +16°...+29°.

В Симферополе завтра без осадков, +12°...+26°. В воскресенье +14°...+28°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +28°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье +17°...+32°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +8°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь с грозой, ночью +15°, днем +29°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +11°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +26°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +28°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +12° …+28°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +27°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +18° …+29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.