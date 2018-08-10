Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Теплее всего будет на юге.
На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +28°. В воскресенье облачно с прояснениями, +15°...+28°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +31° (карта)
Во Львове завтра солнечно, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +13°…+24°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +27°, переменная облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, солнечно.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+28°. В воскресенье до +25°, пройдет дождь с грозой.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +17°...+32°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +17°...+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +16°...+29°.
В Симферополе завтра без осадков, +12°...+26°. В воскресенье +14°...+28°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +28°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье +17°...+32°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +8°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь с грозой, ночью +15°, днем +29°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +11°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +26°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +28°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +12° …+28°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +27°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +18° …+29°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+27°... +13°
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Донецк+27°... +11°
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Житомир+26°... +13°
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Запорожье+28°... +14°
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Ивано-Франковск+29°... +12°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+27°... +12°
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Луганск+25°... +11°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +16°
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Николаев+29°... +15°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+26°... +13°
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Ровно+30°... +15°
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Симферополь+27°... +14°
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Сумы+26°... +11°
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Тернополь+27°... +14°
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Харьков+26°... +14°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+26°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +13°