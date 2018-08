Из-за мощного наводнения во Франции эвакуировали 1600 человек (видео)

Из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек. 70-летний гражданин Германии, который работал в детском лагере, пропал без вести.

Больше всего из-за наводнения пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. На место происшествия направили более 400 полицейских и пожарных, а также четыре вертолета. Министерство внутренних дел страны выпустило предупреждение для шести департаментов, сообщает BBC.

Major floods in Saint Ambroix et Saint Bres (30), southern France this afternoon, August 9! Report: Extreme meteo Occitanie pic.twitter.com/sLC4NTF3GZ

Around 1,600 people have been evacuated from a campsite southern France, flowing flash floods. Jolien van Dijk, a resident of Montclus, witnessed the flooding and filmed this video. pic.twitter.com/CWsxSmJz10