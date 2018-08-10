Из-за мощного наводнения во Франции эвакуировали 1600 человек (видео)

11:19, 10 августа 2018
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Один человек пропал без вести.

Юг Франции пострадал от наводнения / twitter.com/Prefet07
Юг Франции пострадал от наводнения / twitter.com/Prefet07

Из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек. 70-летний гражданин Германии, который работал в детском лагере, пропал без вести.

Больше всего из-за наводнения пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. На место происшествия направили более 400 полицейских и пожарных, а также четыре вертолета. Министерство внутренних дел страны выпустило предупреждение для шести департаментов, сообщает BBC.

Отмечается, что наводнения накрыли юг Франции после экстремальной жары.

Напомним, из долины Валь-Ферре на северо-западе Италии из-за оползня эвакуировали около 200 человек.

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