Из-за мощного наводнения во Франции эвакуировали 1600 человек (видео)
Один человек пропал без вести.
Из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек. 70-летний гражданин Германии, который работал в детском лагере, пропал без вести.
Больше всего из-за наводнения пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. На место происшествия направили более 400 полицейских и пожарных, а также четыре вертолета. Министерство внутренних дел страны выпустило предупреждение для шести департаментов, сообщает BBC.
Major floods in Saint Ambroix et Saint Bres (30), southern France this afternoon, August 9! Report: Extreme meteo Occitanie pic.twitter.com/sLC4NTF3GZ— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9 августа 2018 г.
Around 1,600 people have been evacuated from a campsite southern France, flowing flash floods. Jolien van Dijk, a resident of Montclus, witnessed the flooding and filmed this video. pic.twitter.com/CWsxSmJz10— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) 9 августа 2018 г.
Отмечается, что наводнения накрыли юг Франции после экстремальной жары.
Напомним, из долины Валь-Ферре на северо-западе Италии из-за оползня эвакуировали около 200 человек.
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