Лесные пожары в Португалии: пострадали 36 человек
С огнем борются 2 тысячи человек.
В результате лесных пожаров, которые бушуют на юге Португалии, пострадали 36 человек.
Огненный смерч прошелся по английскому графству Дербишир (видео)
Из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться. Власти направили дополнительные подразделения пожарных. Теперь в тушении участвуют около 2000 человек и около 20 единиц воздушной техники, передает Euronews.
Пожары приблизились к популярному курорту Алгарве. Там эвакуировали туристов и персонал двух отелей. Природные пожары бушуют в районе города Силвиш, в котором проживают около 6 тыс. человек, а также близ населенного пункта Моншики, расположенного в 160 километрах от Лиссабона.
Напомним, из-за лесного пожара в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек.
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