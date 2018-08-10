Лесные пожары в Португалии: пострадали 36 человек

10:41, 10 августа 2018
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С огнем борются 2 тысячи человек.

В Португалии продолжают бушевать лесные пожары / REUTERS
В Португалии продолжают бушевать лесные пожары / REUTERS

В результате лесных пожаров, которые бушуют на юге Португалии, пострадали 36 человек.

Огненный смерч прошелся по английскому графству Дербишир (видео)

Из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться. Власти направили дополнительные подразделения пожарных. Теперь в тушении участвуют около 2000 человек и около 20 единиц воздушной техники, передает Euronews.

Пожары приблизились к популярному курорту Алгарве. Там эвакуировали туристов и персонал двух отелей. Природные пожары бушуют в районе города Силвиш, в котором проживают около 6 тыс. человек, а также близ населенного пункта Моншики, расположенного в 160 километрах от Лиссабона.

Напомним, из-за лесного пожара в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек.

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