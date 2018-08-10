На юге Таиланда из-за шторма эвакуируют туристов
Близ острова Пхукет эвакуировали 177 человек.
Близ острова Пхукет на юге Таиланда из-за шторма эвакуировали 177 человек.
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161 турист и 16 сотрудников отелей были вывезены с островов Рача патрульным судном "Наратхиват", базирующимся в провинции Пхангнга, после сообщения о приливных волнах высотой 2-3 м, передает Синьхуа со ссылкой на главу регионального командования ВМФ Таиланда Сомнука Прэмпрамота.
Из-за сильного ветра и приливов небольшим туристическим катерам настоятельно рекомендовано не выходить в море во время муссонного сезона.
Напомним, в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.
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