На юге Таиланда из-за шторма эвакуируют туристов

Близ острова Пхукет эвакуировали 177 человек.

На Таиланд обрушился шторм / THE NATION

Близ острова Пхукет на юге Таиланда из-за шторма эвакуировали 177 человек.

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161 турист и 16 сотрудников отелей были вывезены с островов Рача патрульным судном "Наратхиват", базирующимся в провинции Пхангнга, после сообщения о приливных волнах высотой 2-3 м, передает Синьхуа со ссылкой на главу регионального командования ВМФ Таиланда Сомнука Прэмпрамота.

Из-за сильного ветра и приливов небольшим туристическим катерам настоятельно рекомендовано не выходить в море во время муссонного сезона.

Напомним, в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.