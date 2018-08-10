В Украине сегодня без осадков, температура до +31° (карта)

08:06, 10 августа 2018
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По всей стране будет солнечно.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН
Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°. 

На западе Украины переменная ожидается ясная погода. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +27°.

Прогноз на 10 августа / УНИАН
Прогноз на 10 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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