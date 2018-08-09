Жаркое лето: какие рекорды побила температура в Украине в июне-июле (карты)

Максимальные температуры были ожидаемо на Юге и Юго-Востоке страны.

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ННесмотря на то, что лето в этом году выдалось жарким, сезон в течение первых двух месяцев в целом не превышал рекорды, согласно данным синоптиков.

Так, в июне, Укргидрометцентр зафиксировал шесть раз установление абсолютных максимумов за конкретный день от начала наблюдений. Метеорологи отмечают, что эти показатели не являются показательными за месяц в целом: это означает, что шесть раз были побиты рекорды конкретной даты, передает ТСН.

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В Чернигове четвертое июня 2018 года оказалось самым теплым четвертым июня в городе со старта исследований метеорологов: температура достигла отметки 29,3 градуса по Цельсию.

На Западе отметились два города - Ужгород и Луцк (1 июня - 31,6 градуса; 10 июня - 31,1 градуса соответственно). На Юге в Херсоне рекордным оказалось 14 июня - 35 градусов. В Запорожье таких дат было две - 15 и 28 июня (35,2 и 35,9 градуса соответственно).

В то же время в июле на одной из указанных станций не были превышены абсолютные максимумы.

В июне ожидаемо теплее всего было на Юге и Юго-Востоке. В Симферополе максимальная температура достигла отметки 37,6 градуса 28 июня.

В пгт Пришиб Запорожской области температура в один из дней месяца подскочила до 38,5 градуса. Тем временем в Киеве, к примеру, самым теплым оказалось 22 июня - 30, 7 градуса. На Западе максимальные температуры в целом не превышали отметки в 30 градусов. Жарче было в Центре - кое-где самые высокие показатели едва не дотягивали до 34 градусов. На Севере они колебались в пределах 30-31 градуса.

В июле ситуация с максимальными температуами стала несколько спокойнее. Так, в Крыму самые высокие показатели достигали в Симферополе и Черноморском 33,8 градуса, в южных областях отметилась Аскания Нова со своими 35,5 градусами.

В Киеве фактически ничего не изменилось - 30,4 градуса (как и вообще на Севере, где температура колебалась в пределах 30-32 градусов).

На Западе самые высокие максимальные температуры поразили Закарпатье - до 32,2 градуса в Ужгороде. В целом этот регион редко выходил за отметку в 30 градусов, тем временем Центр превысил ее.