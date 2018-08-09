В столице завтра без осадков, температура воздуха до +26°

В Киеве завтра ожидается солнечная погода.

В Киеве завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 августа в столице без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:36, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

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