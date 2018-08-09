Завтра в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
На юге до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины переменная ожидается ясная погода. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 10 августа
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+26°... +14°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+26°... +13°
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Запорожье+28°... +15°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+27°... +14°
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Кировоград+26°... +12°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+29°... +17°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+29°... +16°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+26°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +11°
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Тернополь+28°... +15°
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Харьков+26°... +14°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+26°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +13°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 78 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 06:17
Закат 20:12
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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