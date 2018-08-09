Завтра в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)

На юге до +30°.

Завтра в Украине будет солнечно / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

Читайте также Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины переменная ожидается ясная погода. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.