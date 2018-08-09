Огненный смерч прошелся по английскому графству Дербишир (видео)

15:24, 9 августа 2018
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Смерч образовался из-за столкновения холодного и горячего воздуха.

В Англии пронеслось огненный смерч / REUTERS
В Англии пронеслось огненный смерч / REUTERS

Редкое явление - огненный смерч - наблюдали в английском графстве Дербишир.

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Это случилось во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий Ravensbourn Plastics Ltd в городе Сводлинкоут, сообщает The Independent

Огненный вихрь, который образовался из-за столкновения холодного и горячего воздуха, поднимался высоко в небо. О пострадавших не сообщается.

Видео: youtube.com / CBS News

Напомним, рыбаки в Черном море сняли уникальное природное явление - сразу два смерча. Один из них находился всего в 500 метрах от мужчин.

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