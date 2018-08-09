В Чили проснулся вулкан Невадос-де-Чильян (видео)

14:19, 9 августа 2018
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Местные власти говорят, что вулкан угрозы не представляет.

В Чили проснулся вулкан / REUTERS
В Чили проснулся вулкан / REUTERS

В чилийских Андах проснулся вулкан Невадос-де-Чильян.

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Невероятные кадры извержения отсняли туристы. Столбы черного дыма поднимались на полтора метра высотой, говорится в сюжете ТСН.

Отдыхающих извержения застало врасплох. Уникальные кадры им удалось заснять прямо на канатной дорожке. Местные власти говорят, что вулкан угрозы не представляет.

Напомним, во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, в результате чего была повреждена экскурсионная лодка и пострадали 23 человека.

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