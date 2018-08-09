В Чили проснулся вулкан Невадос-де-Чильян (видео)
Местные власти говорят, что вулкан угрозы не представляет.
В чилийских Андах проснулся вулкан Невадос-де-Чильян.
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90 человек
Невероятные кадры извержения отсняли туристы. Столбы черного дыма поднимались на полтора метра высотой, говорится в сюжете ТСН.
Отдыхающих извержения застало врасплох. Уникальные кадры им удалось заснять прямо на канатной дорожке. Местные власти говорят, что вулкан угрозы не представляет.
В чилийских Андах проснулся вулкан
Напомним, во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, в результате чего была повреждена экскурсионная лодка и пострадали 23 человека.
Читайте также
"Сценарий Армагеддона": ученые объяснили аномальную жару в Европе и дали тревожные прогнозы на будущее (видео)
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+26°... +14°
-
Донецк+27°... +13°
-
Житомир+26°... +13°
-
Запорожье+27°... +15°
-
Ивано-Франковск+28°... +14°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +12°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+29°... +17°
-
Львов+28°... +17°
-
Николаев+29°... +16°
-
Одесса+30°... +16°
-
Полтава+25°... +13°
-
Ровно+30°... +15°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +12°
-
Тернополь+28°... +15°
-
Харьков+25°... +14°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+26°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+28°... +13°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 78 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 06:17
Закат 20:12
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей