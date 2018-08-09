Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

12:57, 9 августа 2018
5
0

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Сегодня в Украине будет жарко и без осадков (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (9 августа кроме большинства районов западных областей)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Португалии затягивается борьба с лесными пожарами: тушению мешают сильная жара и ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +26° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +26°
Сегодня в Украине будет жарко и без осадков (карта) Сегодня в Украине будет жарко и без осадков (карта)
В Киеве завтра ожидается небольшая облачность, температура до +26° В Киеве завтра ожидается небольшая облачность, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
78 %
750 мм
3.3 м/с
13 %
Лента новостей