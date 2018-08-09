Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (9 августа кроме большинства районов западных областей)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Португалии затягивается борьба с лесными пожарами: тушению мешают сильная жара и ветер.