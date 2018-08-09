Борьба с лесными пожарами в Португалии затягивается: тушить огонь мешают жара и ветер

Несколько десятков человек обратились в больницу из-за отравления продуктами горения и ожогов.

В Португалии продолжают бушевать лесные пожары / REUTERS

В Португалии затягивается борьба с лесными пожарами: тушению мешают сильная жара и ветер.

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С огнем борются сотни пожарных, военнослужащих, а также авиация. Общими усилиями удалось ликвидировать более 500 очагов возгорания, сообщает Euronews.

Ситуация осложняется и составом лесов: обилие эвкалиптов несет особую угрозу.

"Это как будто ты живешь рядом с бочкой с бензином, вряд ли это кому-то понравится. Особенно во время этой жары, которая приводит к таким последствия", - говорит один из местных жителей.

В районе Моншики эвакуированы около 200 человек. Несколько десятков, по официальным данным, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения и ожогов.

Напомним, лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.