Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек

Более 1400 человек получили травмы.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

В результате мощного землетрясения, которое произошло в Индонезии, погибли 347 человек.

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Ранее сообщалось, что погиб 131 человек и 1477 человек получили ранения, в то время как более 4000 туристов были эвакуированы с трех островов вблизи острова Ломбок, передает Синьхуа.

В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщили, что число погибших было основано на данных, предоставленных главами всех подрайонов вдоль района Северный Ломбок на острове Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенгара, который больше всего пострадал от землетрясения.

Напомним, в среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.