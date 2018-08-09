Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек
Более 1400 человек получили травмы.
В результате мощного землетрясения, которое произошло в Индонезии, погибли 347 человек.
В результате землетрясения в Индонезии погибли 105 человек
Ранее сообщалось, что погиб 131 человек и 1477 человек получили ранения, в то время как более 4000 туристов были эвакуированы с трех островов вблизи острова Ломбок, передает Синьхуа.
В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщили, что число погибших было основано на данных, предоставленных главами всех подрайонов вдоль района Северный Ломбок на острове Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенгара, который больше всего пострадал от землетрясения.
Напомним, в среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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