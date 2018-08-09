На востоке Испании из-за лесного пожара эвакуировали три тысячи человек
С огнем борются около 600 человек.
Из-за лесного пожара в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Пожар начался 6 августа в в районе населенного пункта Лученте, до сих пор не удалось взять под контроль.
С огнем борются около 600 человек, 25 вертолетов и самолетов. Огнем уже уничтожено около 2,6 тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных угодий, передает Euronews.
Напомним, лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.
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