На востоке Испании из-за лесного пожара эвакуировали три тысячи человек

С огнем борются около 600 человек.

В Испании бушует лесной пожар / REUTERS

Из-за лесного пожара в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек.

Читайте также Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожар начался 6 августа в в районе населенного пункта Лученте, до сих пор не удалось взять под контроль.

С огнем борются около 600 человек, 25 вертолетов и самолетов. Огнем уже уничтожено около 2,6 тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных угодий, передает Euronews.

Напомним, лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.