В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +26°

08:30, 9 августа 2018
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.

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