В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +26°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.
Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+26°... +13°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+27°... +14°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +16°
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Николаев+29°... +16°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+25°... +13°
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Ровно+29°... +14°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+26°... +11°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+26°... +14°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+26°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 18 %
Восход: 06:17
Закат 20:12
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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