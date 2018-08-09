Сегодня в Украине будет жарко и без осадков (карта)

08:07, 9 августа 2018
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На юге до +31°.

Сегодня в Украине без осадков / УНИАН
Сегодня в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.

На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +27°.

Прогноз на 9 августа / УНИАН
Прогноз на 9 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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