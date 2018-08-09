"Сценарий Армагеддона": ученые объяснили аномальную жару в Европе и дали тревожные прогнозы на будущее (видео)

Эксперты уверяют, что такие температурные аномалии – результат глобального потепления.

Лесной пожар в Португалии, иллюстрация / REUTERS

На юге Португалии, где расположены самые известные курорты, термальные источники, отели и пляжи, огонь охватил около 4 тысяч гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов. Для туристов долгожданный отдых превратился в настоящие адские пытки.

Как говорится в сюжете ТСН, страна всеми силами борется с огненной стихией, на борьбу направлены несколько тысяч пожарных и десятки самолетов и вертолетов. Пожарные пытаются потушить пожар, однако им мешает сильный пустынный ветер, что пришел из африканской Сахары. "Сложно посчитать количество пожарных в нашем городе. Только возле моего дома стоит две пожарные машины. Здесь точно работают более тысячи человек и несколько сотен техники. Но они до сих пор не могут потушить огонь", - рассказал житель Моншик Хелдер Антонио. В районе Алгарве эвакуировали несколько отелей и поселков. Полицейским приходится проверять дома собственноручно, ведь покидать свои дома хотят не все.

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Пожары бушуют и в соседней Испании – в четырех провинциях введен красный уровень опасности. В частности, в Валенсии огонь уничтожил более полутора тысяч гектаров, эвакуированы 2,5 тысячи человек. "Мы не можем гарантировать безопасность тем, кто находится в зоне пожара. Поэтому мы просим всех избегать этих территорий", - пояснил руководитель женералітету Валенсия Ксимо Пуг.

Метеорологи обеих стран фиксируют рекордную жару: кое-где температура достигает 47 градусов. Лишь в Испании от тепловых ударов погибли по меньшей мере девять человек.

Эксперты уверяют, что такие температурные аномалии – результат глобального потепления. Профессор британского института климатических изменений предостерегает: если человечество немедленно не начнет принимать меры по сохранению окружающей среды – на планету ждет худший сценарий, который только можно себе представить. "Мы сталкиваемся со знойными ветрами, недостатком воды и массовой миграцией людей. Мы не хотим представлять худший сценарий. Если мы вообще ничего не будем делать, то к концу века температура подскочит еще на четыре или шесть градусов. А это действительно похоже на сценарий Армагеддона", - заявила директор института климатических изменений Грентема Джоанна Хэйг.

Жарко не только людям, но и животным. Европейские столичные зоопарки кормят питомцев замороженными фруктами, льдом и обливают их холодной водой, чтобы уберечь любимцев от тепловых ударов. Надзиратели утверждают, что выкормыши постоянно находятся в тени и проводят много времени в водоемах. Сильной жары стоит ожидать и в Украине. Метеорологи прогнозируют значительное повышение температуры уже со следующей недели.