В Киеве завтра ожидается небольшая облачность, температура до +26°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:31.
Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +14°
-
Днепр+27°... +15°
-
Донецк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+29°... +16°
-
Ивано-Франковск+28°... +13°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +15°
-
Николаев+29°... +17°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+26°... +14°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+26°... +12°
-
Тернополь+27°... +14°
-
Харьков+26°... +14°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 85 %
Давление: 753 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков: 43 %
Восход: 06:16
Закат 20:13
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей