Завтра в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
На юге до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.
На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 9 августа
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Погода в Украине
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Винница+26°... +14°
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Днепр+27°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+29°... +16°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +15°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+26°... +14°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+26°... +12°
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Тернополь+27°... +14°
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Харьков+26°... +14°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 85 %
Давление: 753 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков: 43 %
Восход: 06:16
Закат 20:13
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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