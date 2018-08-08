У берегов Японии произошло землетрясение

15:24, 8 августа 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Иране произошло четвертое землетрясение за сутки: число пострадавших возросло до 287 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число жертв мощного землетрясения, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, увеличилось до 105 человек.

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