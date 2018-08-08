У берегов Японии произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
В Иране произошло четвертое землетрясение за сутки: число пострадавших возросло до 287 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, число жертв мощного землетрясения, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, увеличилось до 105 человек.
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