На следующей неделе в Украине станет еще жарче - синоптик
Завтра в Украине без осадков.
На следующей неделе в Украине ожидается усиление жары.
Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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"Сегодня и завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Ясно, солнечно, белые облачка, сухой воздух. Температура воздуха также пока замечательная, +24...+28 градусов, на Закарпатье +28...+32 градуса, на юге Украины и в восточных областях +26...+30 градусов", - говорится в сообщении.
В Киеве завтра, 9 августа, ожидается сухая теплая погода. В течение дня около +28 градусов. А вот с понедельника в Украине ожидается усиление жары.
Напомним, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.
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