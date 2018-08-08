Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Пожарная опасность сохранится до 13 августа.
До начала следующей недели почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Сегодня в Украине без осадков, на юге до +31° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (8-9 августа кроме большинства западных областей)", - говорится в сообщении.
Напомним, лесные пожары на севере Калифорнии стали самыми крупными в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.
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