Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность сохранится до 13 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До начала следующей недели почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (8-9 августа кроме большинства западных областей)", - говорится в сообщении.

Напомним, лесные пожары на севере Калифорнии стали самыми крупными в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.