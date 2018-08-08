На северо-западе Италии из-за схода оползня эвакуировали около 200 человек

11:42, 8 августа 2018
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Два человека погибли.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Из долины Валь-Ферре на северо-западе Италии из-за оползня эвакуировали около 200 человек.

В Нью-Дели эвакуировали тысячи людей из-за угрозы наводнения

Два человека - супружеская пара - погибли. Они оказались заблокированными, как в ловушке, в своем автомобиле.

Долина Валь-Ферре у подножия Монблана очень популярна среди туристов, которые приезжают сюда посмотреть на живописные горные пейзажи, сообщает Euronews.

Напомним, девять человек погибли в результате схода оползня в районе Джаджаркот на западе Непала.

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