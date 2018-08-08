В результате землетрясения в Индонезии погибли 105 человек

10:39, 8 августа 2018
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С трех островов эвакуировали более 4,5 тысяч человек.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

Число жертв мощного землетрясения, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, увеличилось до 105 человек.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90 человек

Эвакуацию туристов осуществляют 11 лодок. В общей сложности 4636 туристов было эвакуировано с трех островов недалеко от острова Ломбок, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В результате землетрясения 236 человек получили травмы, и большинство из них пострадали от падающих обломков и бетонных блоков. Вероятно число жертв будет и дальше расти по мере продолжения спасательных работ.

Напомним, количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 287 человек.

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