В Испании увеличилось число жертв аномальной жары

09:33, 8 августа 2018
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В автономном сообществе Валенсия бушуют лесные пожары.

Испанцы страдают от жары / REUTERS
Испанцы страдают от жары / REUTERS

Из-за сильной жары в Испании погибли девять человек: четверо погибли в автономном сообществе Эстремадура, еще трое - в Каталонии, двое - в Мурсии.

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Во многих провинциях государственное метеорологическое агентство Испании объявляло тревогу, сообщает Euronews.

В то же время в автономном сообществе Валенсия 7 августа из-за лесного пожара спасатели эвакуировали 2,5 тысячи человек.

Напомним, во Франции аномальная жара привела к повышению уровня загрязнения воздуха в городах.

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