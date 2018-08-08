В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

08:30, 8 августа 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:33, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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