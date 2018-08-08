Сегодня в Украине без осадков, на юге до +31° (карта)

08:05, 8 августа 2018
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Во всех регионах будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Прогноз на 8 августа / УНИАН
Прогноз на 8 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. 

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