Сегодня в Украине без осадков, на юге до +31° (карта)

Во всех регионах будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

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На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Прогноз на 8 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим.

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