В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

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