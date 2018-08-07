В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+27°... +16°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+31°... +18°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+25°... +13°
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Николаев+31°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+29°... +14°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+31°... +18°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 26 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 83 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 24 %
Восход: 06:15
Закат 20:14
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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