В Украине завтра без осадков, температура до +31° (видеопрогноз)

16:30, 7 августа 2018
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По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 августа, в Украине без осадков, на юге до +31°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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