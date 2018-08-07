Жара привела к загрязнению воздуха во Франции
В нескольких городах ввели ограничения на передвижение частного транспорта.
Во Франции аномальная жара привела к повышению уровня загрязнения воздуха в городах.
Лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата
Из-за этой проблемы власти ряда французских мегаполисов ввели ограничения на передвижение частного транспорта, передает Euronews.
Ограничения касаются автомобилей, сошедших с конвейера раньше 1997 года и не отвечающие современным нормам выбросов выхлопных газов. Эти автомобили в ближайшие дни не смогут попасть в Париж, Анси, Лион, Страсбург, Шамбери. Также в этих городах снижен скоростной режим на 20 км/ч.
Эти меры будут действовать, пока не спадет жара. А снижение температуры во Франции ожидается только 9-10 августа.
Напомним, температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +14°
-
Днепр+29°... +18°
-
Донецк+31°... +17°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+27°... +16°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+31°... +18°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+25°... +13°
-
Николаев+31°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+27°... +14°
-
Симферополь+32°... +20°
-
Сумы+29°... +14°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+29°... +17°
-
Херсон+31°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +14°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+27°... +14°
-
Черновцы+27°... +15°