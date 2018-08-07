Жара привела к загрязнению воздуха во Франции

15:34, 7 августа 2018
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В нескольких городах ввели ограничения на передвижение частного транспорта.

Во Франции установилась аномальная жара / REUTERS
Во Франции установилась аномальная жара / REUTERS

Во Франции аномальная жара привела к повышению уровня загрязнения воздуха в городах.

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Из-за этой проблемы власти ряда французских мегаполисов ввели ограничения на передвижение частного транспорта, передает Euronews.

Ограничения касаются автомобилей, сошедших с конвейера раньше 1997 года и не отвечающие современным нормам выбросов выхлопных газов. Эти автомобили в ближайшие дни не смогут попасть в Париж, Анси, Лион, Страсбург, Шамбери. Также в этих городах снижен скоростной режим на 20 км/ч.

Эти меры будут действовать, пока не спадет жара. А снижение температуры во Франции ожидается только 9-10 августа.

Напомним, температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.

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