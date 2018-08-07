Лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата

14:27, 7 августа 2018
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В штате объявили чрезвычайное положение.

Калифорнию охватили лесные пожары / REUTERS
Калифорнию охватили лесные пожары / REUTERS

Лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек

Пожар охватил почти 115 тысяч гектаров, до этого крупнейшим пожаром в истории штата считался "Томас", который произошел в округах Санта-Барбара и Вентура в 2017 году, сообщает BBC.

Пожар, который получил имя "Комплекс Мендосино", тушат почти 4000 человек. Им помогают военные, а также более ста специалистов из Австралии и Новой Зеландии,.

Огонь уже уничтожил 75 домов, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В общей сложности в Калифорнии в настоящий момент зафиксировано восемь крупных лесных пожарах - из-за этого президент США Дональд Трамп объявил в штате режим "стихийного бедствия".

Тушить пожары мешает погода, и ее негативный эффект только усилится - в ближайшие дни температура может подняться до 43 градусов по Цельсию. Кроме того, работу пожарных сильно осложняет ветер.

Напомним, на юге Португалии пожары охватили более тысячи гектаров леса. Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.

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