В Колорадо восемь человек пострадали из-за огромного града

12:52, 7 августа 2018
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Из-за града погибли несколько животных.

В Колорадо выпал огромный град / twitter.com/CSFDPIO
В Колорадо выпал огромный град / twitter.com/CSFDPIO

Восемь человек получили травмы из-за града, который выпал в зоопарке в Колорадо-Спрингс (США). Всех пострадавших доставили в больницы.

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Град шел около 15 минут. Сотрудница зоопарка Дженни Кох сказала, что никогда не видела града такой величины, "он был похож на куски льда", сообщает The Weather Channel.

Посетителей вывозили из зоопарка на автобусах, потому что град разбил лобовые стекла на автомобилях. Всего эвакуировали около 3400 человек.

Град убил в зоопарке двух стервятников и утку.

Напомним, в городе Каменка-Бугская Львовской области выпал град размером с вишню.

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