В Китае более 30 тысяч человек пострадали из-за наводнения

Почти 900 человек эвакуировали.

Китай страдает от наводнений / REUTERS

Более 30 тысяч человек в китайской провинции Хэйлунцзян пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.

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По предварительным данным, 32,4 тыс. человек пострадали от водной стихии, 896 человек были экстренно эвакуированы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

От наводнений также пострадали также 56,2 тыс. га сельхозугодий, прямой экономический ущерб оценивается в 14 млн долларов США.

Напомним, в алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара пять человек погибли в результате наводнений и селевых потоков.