Аномальная жара в Испании: погибли шесть человек

Местами столбики термометров поднялись выше 40 градусов.

В Испании установилась аномальная жара / REUTERS

За неделю в Испании из-за аномальной жары погибли шесть человек.

На прошлых выходных практически на территории всего пиренейского королевства установилась знойная погода.

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В некоторых населенных пунктах столбик термометра превысил отметку в 40 градусов, там метеорологическое агентство подняло уровень опасности до самого высокого - "красного", передает Euronews.

Жару вызвали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха в Испании немного снизится, однако будет держаться в районе 40 градусов.

Напомним, на юге Португалии пожары охватили более тысячи гектаров леса. Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.