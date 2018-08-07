Аномальная жара в Испании: погибли шесть человек
Местами столбики термометров поднялись выше 40 градусов.
За неделю в Испании из-за аномальной жары погибли шесть человек.
На прошлых выходных практически на территории всего пиренейского королевства установилась знойная погода.
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В некоторых населенных пунктах столбик термометра превысил отметку в 40 градусов, там метеорологическое агентство подняло уровень опасности до самого высокого - "красного", передает Euronews.
Жару вызвали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха в Испании немного снизится, однако будет держаться в районе 40 градусов.
Напомним, на юге Португалии пожары охватили более тысячи гектаров леса. Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.
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