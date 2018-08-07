На юге Алжира пять человек стали жертвами наводнения

09:31, 7 августа 2018
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Еще один человек пропал без вести.

Алжир пострадал от наводнения / twitter.com/mohamedzitout
Алжир пострадал от наводнения / twitter.com/mohamedzitout

В алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара пять человек погибли в результате наводнений и селевых потоков.

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Мощные ливни привели к наводнениям и сходу селевых потоков, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое детей, еще один пропал без вести, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В пустыне на юге Алжира в последнее время наблюдается аномальная погода. В конце июля несколько дней подряд держалась температура выше 50 градусов по Цельсию, а в начале августа начались ливни, сопровождающиеся сходом селей.

Напомним, число погибших в результате прорыва дамбы в Лаосе возросло до 30 человек. 4 августа были обнаружены тела еще четверых жертв.

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