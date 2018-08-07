Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +26°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:34.
Как сообщал УНИАН, 7 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+29°... +17°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+28°... +15°
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Луганск+32°... +19°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +13°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+32°... +17°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+28°... +15°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 79 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 19 %
Восход: 06:15
Закат 20:14
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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