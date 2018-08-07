Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +26°

08:30, 7 августа 2018
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:34.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +33°.

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