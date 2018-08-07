В Украине сегодня будет жарко и почти без осадков (карта)

08:06, 7 августа 2018
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На востоке до +33°.

Сегодня будет жарко / УНИАН
Сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +33°.

Завтра в Украине практически без осадков, на востоке до +33° (видеопрогноз)

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +33°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН
Прогноз на 7 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.

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