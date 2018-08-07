В Украине сегодня будет жарко и почти без осадков (карта)
На востоке до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +33°.
Завтра в Украине практически без осадков, на востоке до +33° (видеопрогноз)
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +33°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+29°... +17°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+28°... +15°
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Луганск+32°... +19°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +13°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+32°... +17°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+28°... +15°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+26°... +15°