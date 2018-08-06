В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в столице будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.
Как сообщал УНИАН, 7 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+32°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +15°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+31°... +18°
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Луганск+31°... +19°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+31°... +20°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+33°... +20°
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Сумы+29°... +16°
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Тернополь+27°... +14°
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Харьков+31°... +18°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+29°... +17°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 81 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков: 9 %
Восход: 06:14
Закат 20:16
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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