Завтра в Украине практически без осадков, на востоке до +33° (видеопрогноз)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +33°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +33°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+32°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +15°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+31°... +18°
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Луганск+31°... +19°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+31°... +20°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+33°... +20°
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Сумы+29°... +16°
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Тернополь+27°... +14°
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Харьков+31°... +18°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+29°... +17°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +18°