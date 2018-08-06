Португалия в огне: пожары охватили более тысячи гектаров леса

Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.

В Португалии бушуют лесные пожары / REUTERS

На юге Португалии пожары охватили более тысячи гектаров леса. Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.

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С огнем борются стони пожарных и более десятка самолетов и вертолетов, сообщает Euronews.

Жители района Моншики, которые с началом лесных пожаров были вынуждены спешно эвакуироваться, теперь опасаются за брошенные ими хозяйства. Некоторые пытаются вернуться, чтобы хотя бы накормить собак.

Пожары бушуют и в других районах Португалии. Так, несколько человек пострадали в округе Эвора у испанской границы при попытке спастись от огня.

Напомним, жертвами масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния стали восемь человек.