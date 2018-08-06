В результате прорыва дамбы в Лаосе погибли 30 человек
Более сотни пропали без вести.
Число погибших в результате прорыва дамбы в Лаосе возросло до 30 человек. 4 августа были обнаружены тела еще четверых жертв.
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Погибшими оказались двое детей и двое взрослых. Поисково-спасательные работы продвигаются стабильно, но медленно из-за нехватки современного оборудования, передает Xinhua со ссылкой на руководителя спасательной операции Пхалома Линтхонга.
Точное количество пропаших без вести не называется, однако известно, что их более ста человек.
Прорыв плотины на юге Лаоса произошел вечером 23 июля, вода затопила большое число деревень в районе Санамсай провинции Аттапы.
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