Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90 человек

14:00, 6 августа 2018
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Туристы массово покидают остров Ломбок.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

В результате мощного землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок, погибли более 90 человек.

Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов

Сотни людей получили ранения. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места, передает Euronews со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Аэропорты на острове работают в штатном режиме, несмотря на небольшие повреждения в терминалах. Туристы массово покидают остров.

Магнитуда землетрясения составила 7,0. Подземные толчки также ощущались на острове Бали, однако там разрушений зафиксировано не было. 

Ранее сообщалось о 82 погибших.

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