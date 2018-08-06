Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90 человек

Туристы массово покидают остров Ломбок.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

В результате мощного землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок, погибли более 90 человек.

Читайте также Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов

Сотни людей получили ранения. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места, передает Euronews со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Аэропорты на острове работают в штатном режиме, несмотря на небольшие повреждения в терминалах. Туристы массово покидают остров.

Магнитуда землетрясения составила 7,0. Подземные толчки также ощущались на острове Бали, однако там разрушений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось о 82 погибших.