Погода на неделю: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

Местами температура до +35°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине без осадков, сохранится жаркая погода.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +35°, в остальных регионах до +25°...+32°.

Прогноз на 6 августа / УНИАН

Во вторник, 7 августа, на юге и востоке Украины пройдут дожди с грозами. На востоке до +33°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН

В среду, 8 августа, без осадков. Теплее всего будет на юге - до +31°. В остальных регионах до +30°.

Прогноз на 8 августа / УНИАН

В четверг также без осадков. Ночью по стране +14°…+18°, днем на юге до +32°.

Прогноз на 9 августа / УНИАН

В пятницу по всей стране будет солнечно. На юге до +31°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 10 августа / УНИАН

11 и 12 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +14°, на остальной территории +15°…+17°. Днем температура по стране +27°...+30°. В воскресенье ночью на западе до +14°, днем в Украине от +27° до +32°.

Прогноз на 11 августа / УНИАН

Прогноз на 12 августа / УНИАН

Народный прогноз

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы — пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более этот день чаще всего был теплым и сухим.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней. 10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит. 12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды — в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь — надо ждать долгого ненастья.

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