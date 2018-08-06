Жертвами схода оползня в Непале стали девять человек

10:38, 6 августа 2018
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Сход оползня был вызван продолжительным ливнем.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Девять человек погибли в результате схода оползня в районе Джаджаркот на западе Непала.

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Восемь погребенных оползнем тел были обнаружены в двух домах. Один ребенок пропал без вести, еще один человек получил травмы. Вскоре после этого, ребенок был обнаружен мертвым, передает Синьхуа со ссылкой на помощника начальника района.

Сход оползня был вызван продолжительным ливнем. Стихия разрушила шесть домов, жители которых были эвакуированы в близлежащие деревни.

Напомним, 23 человека стали жертвами схода оползня в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими без вести числились 27 человек.

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