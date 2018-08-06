Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Сегодня, 6 августа, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6 августа на Левобережье, в южных, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Ривненской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 6 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.
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