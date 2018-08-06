Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:36, 6 августа 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 6 августа, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 августа на Левобережье, в южных, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Ривненской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 6 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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